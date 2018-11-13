مسعف: مدربون على أعلى مستوى .. ونمتلك أحدث سيارات الإسعاف في العالم

قال أحمد مصطفى، مساعد إخصائي خدمات إسعافية، إن التطوير في هيئة الإسعاف المصرية مستمر ولا يتوقف، موضحا أن الهيئة تمتلك أحدث سيارات إسعاف متواجدة في العالم، بالتزامن مع رفع كفاءة المسعفين من خلال التدريب المستمر.



وأضاف " مصطفى " في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يتم توفير برامج تدريبية للمسعفين، لافتا إلى أنه يتم توفير دورات وامتحانات ومحاكاة على أرض الواقع لمقدمي الخدمات الإسعافية بصفة دورية.



وتابع:" معظم الحوادث التي نتوجه لإسعافه نكون مدربين عليها مسبقا، وسنصل إلى المستوى العالمي في الإسعاف في القريب العاجل".

