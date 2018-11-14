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رياضة

في تجربتها الأولى بالجزائر.. اشتباكات عنيفة بين الأمن والجماهير بسبب VAR

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
أحمد هاني
اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعي مولودية الجزائر وقوات الأمن، بملعب الخامس يوليو، أمس الثلاثاء، بعد خسارة الفريق أمام ضيفه اتحاد بلعباس بهدف في الجولة 14 من دوري المحترفين الجزائري.

ورفض الحكم بن براهم الاستعانة بتقنية الـ VAR التي يتم تطبيقها لأول مرة في الدوري الجزائري بعد أن احتسب ركلة جزاء في المباراة دون الاحتكام للتقنية .

وقام مشجعو مولودية الجزائر بتحطيم الكراسي، تعبيرا عن غضبهم الشديد لخسارة الفريق من متذيل الترتيب في الدوري الجزائري .

تدخلت بعدها عناصر الشرطة لتهدئة الجماهير، ليشتبك الطرفان مباشرة معهم، ما أدى إلى إصابة العديد من رجال الأمن بجروح.
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