مستعربون من الاحتلال يعتقلون طفلا وفتى من بلدة العيسوية بالقدس

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الطفل عبد العويوي (16 عاما)، والفتى محمد موسى مصطفى حمدان (19 عاما)، وكلاهما من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.



وقال شهود عيان، إن البلدة شهدت مواجهات عنيفة ما زالت تدور في عدة أحياء منها وسط إطلاقٍ كثيف لقنابل الصوت الحارقة وللقنابل الغازية السامة والأعيرة النارية، ولم يبلغ عن إصابات مباشرة بين الشبان.



فيما هاجم مستوطنون، الثلاثاء، مركبات المواطنين على الطريق بين جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.



واشار مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إلى ان مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي قرية دير شرف قرب نابلس، هاجموا مركبات المواطنين على طريق جنين_ نابلس، مشيرا إلى أن أضرارا ألحقها المستوطنون بعدد من المركبات.



وفي جنوب الضفة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وفتشت عدة منازل.



وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة يطا وفتشت وعبثت بمحتويات عدة منازل عقب احتجاز قاطنيها بغرفة واحدة في كل منزل منها.



وفي سياق آخر، قررت إدارة سجون الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إلغاء زيارة سجن النقب اليوم الأربعاء "خاصة بأهالي الأسرى المقدسيين"؛ بحجة تردي الوضع الأمني في الجنوب.



بينما أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، أن معلومات وردت من مؤسسة الصليب الأحمر في القدس المحتلة، تفيد بأن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارة أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم في سجن النقب الصحراوي، والتي كانت مقررة يوم غد الأربعاء بحجة تردي الوضع الأمني في الجنوب بسبب الرشقات الصاروخية التي تطلقها المقاومة.