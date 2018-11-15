وزير الشباب والرياضة: الوادي الجديد واجهة سياحية ورياضية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الأربعاء بمكتبه بديوان عام الوزارة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتناول اللقاء أهم الخطط الرياضية والشبابية المقترح تنظيمها بمحافظة الوادي الجديد.





وأكد الوزير - في تصريح له عقب اللقاء - دعمه الكامل لكافة الأحداث الرياضية والشبابية والسياحية التي سيتم تنظيمها في الفترة القادمة بمحافظة الوادي الجديد ، مشيرًا إلى أهمية الوادي الجديد رياضيا وسياحيًا لمصر، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم التدريب المنح والدعم لشباب المحافظة في مختلف الجوانب الفنية والثقافية والرياضية.



