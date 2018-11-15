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واتساب يحول صورك لـ استيكرز بهذه الطريقة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 05:27 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أتاح تطبيق التراسل الفوري"واتساب" خاصية الملصقات أو "الاستيكرز" خلال المحادثات على غرار تطبيق "الماسنجر" لمستخدمي نظام "الأندرويد" كما أن "واتساب" استخدم عددا من الملصقات المتوفرة على "الماسنجر".

وأضاف "واتساب" ميزة جديدة على "الاستيكرز" وهي إمكانية تحويل الصور الخاصة بك إلى ملصقات، من خلال التقاط الصور أو إدراج صور لتحويلها إلى ملصقات بواسطة تطيسق "Sticker Studio "، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويسمح التطبيق إجراء تعديلات بسيطة لتحويل صور الأشخاص فكاهية أكثر، ويعمل مطوروا التطبيق في الوقت الحالي على إضافة المزيد من الإمكانيات عليه.

ويعملون حاليا على إضافة لمسات أكثر تجعله يخرج من مجرد كونه تطبيقا لقص وإرسال الصور كملصقات في المحادثات بين الأصدقاء.

وكل ما علي مستخدمى واتساب هو تحميل تطبيق "ستيكر استديو" من متجر "جوجل بلاي"، ثم ادراج الصور أو التقاط صور الجديدة، وستتحول الصور إلى "ملصقات" يمكنك إضافة بعض التعديلات عليها.
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