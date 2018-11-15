إصابة ربة منزل بكسور إثر سقوطها من الدور الثالث بـ طلخا

سقطت ربة منزل من شرفة شقتها بالدور الثالث في طلخا مما أدى إلى إصابتها بكسور مختلفة.





تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول أمورة م. أ 32 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض والكتف، ادعاء سقوط من علو.



