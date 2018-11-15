إصابة ربة منزل بكسور إثر سقوطها من الدور الثالث بـ طلخا

سقطت ربة منزل من شرفة شقتها بالدور الثالث في طلخا مما أدى إلى إصابتها بكسور مختلفة.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول أمورة م. أ 32 عاما ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض والكتف، ادعاء سقوط من علو.
وانتقل رجال مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال في محضر الشرطة أكدت أنها "أثناء قيامها بنشر بعض الملابس بشرفة الشقة سكنها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.