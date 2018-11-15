سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا

قال الصحفي الإسرائيلي، أساف جيبور، إن الشرطة في سلطنة عمان حققت معه لساعات طويلة، وفي النهاية أطلقت سراحه وحملته رسالة إلى باقي الصحفيين الإسرائيليين مفادها : "لا تأتوا إلينا".



وكتب جيبور على حسابه بموقع "تويتر" : "سلطنة عمان مكان جميل جدا، كان حقا ممتعا ورائعا إلى أن جاءت الشرطة لغرفتي بالفندق. ساعات من التحقيق وفي النهاية طلبت أو بالأحرى حملتني مطلبا "اخبر الصحفيين الإسرائيليين ألا يأتوا إلينا".



ونشر جيبور مجموعة من الصور له أثناء تواجده في سلطنة عمان.



كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زار السلطنة والتقى السلطان قابوس في بيت البركة، كما شارك وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مؤتمر دولي للنقل استضافته العاصمة مسقط.