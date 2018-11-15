ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 10:46 م
اساف جيبور في سلطنة
اساف جيبور في سلطنة عمان
عرفة البنداري
قال الصحفي الإسرائيلي، أساف جيبور، إن الشرطة في سلطنة عمان حققت معه لساعات طويلة، وفي النهاية أطلقت سراحه وحملته رسالة إلى باقي الصحفيين الإسرائيليين مفادها : "لا تأتوا إلينا".

وكتب جيبور على حسابه بموقع "تويتر" : "سلطنة عمان مكان جميل جدا، كان حقا ممتعا ورائعا إلى أن جاءت الشرطة لغرفتي بالفندق. ساعات من التحقيق وفي النهاية طلبت أو بالأحرى حملتني مطلبا "اخبر الصحفيين الإسرائيليين ألا يأتوا إلينا".

ونشر جيبور مجموعة من الصور له أثناء تواجده في سلطنة عمان.

كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زار السلطنة والتقى السلطان قابوس في بيت البركة، كما شارك وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مؤتمر دولي للنقل استضافته العاصمة مسقط.
سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا
سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا
سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا
سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا
loading...

ترشيحاتنا

سلطنة عمان للصحفيين الإسرائيليين: لا تأتوا إلينا

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

شاهد.. حلا شيحة تبكي على الهواء في أول ظهور بعد خلع النقاب

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

المحترفون فى الخارج لف وارجع تانى.. 7 نجوم على الطريق السريع للعودة الى مصر

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

شبح الأموال الطائلة يطارد صفقات الأهلي والزمالك فى الميركاتو الشتوى

رابطة تجار السيارات تصدم المصريين: "زيرو" الجمارك مثل صفر المونديال

شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو

مصادر.. الخطيب يرشح عبد الحفيظ بديلًا لزيزو.. وعرابي بديلا لفضل في الأهلي

إزالة شعر الجسم بالمعجون دون الشعور بألم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

فيديو

موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
أحمد فهمي يروي مشاكل وقع فيها بسبب تشابه الأسماء.. فيديو
مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة
شقيق الشهيد ساطع النعماني يكشف موعد وصول الجثمان إلى مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟