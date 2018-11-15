مجلس الأهلي يقرر زيادة قيمة العضوية لنصف مليون جنيه

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي زيادة قيمة العضوية الخاصة الي نصف مليون جنيه علي أن يتم تفعليه في الأول من فبراير العام المقبل 2019.



وقرر المجلس زيادة عضوية فرع الشيخ زايد الي 175 الف جنيه علي أن يتم قبول 1500 عضو جديد.



وعقد مجلس الأهلي إجتماعًا مهمًا اليوم اعتمد خلاله الميزانية والحساب الختامي قبل عقد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعه المقبلة.