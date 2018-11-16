ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد بلال: الأهلي يحتاج لاعب رقم 10.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
حدد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، احتياجات فريقه السابق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تنطلق في يناير المقبل والتي تتمثل في ضرورة التعاقد مع أربعة لاعبين.

وأضاف بلال، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع ونصف الملعب ومهاجم صريح قائلا: «الأهلي محتاج لاعب رقم 10».

وتابع أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، أن وليد سليمان لاعب الفريق يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بجدارة، معترضا على عدم ضمه إلى قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم.

من جانبه كشف الكابتن زكريا ناصف، أن وليد سليمان حصل على جائزة أفضل لاعب في استفتاء الجماهير من مجلة دير جيست في عام 2018.
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب يجري عملية جراحية في ألمانيا.. الاثنين المقبل

كريستيانو رونالدو يتزوج أم أولاده

وصفة فعالة لعلاج الإسهال للكبار والصغار

كارتيرون يكتب نهاية مؤمن زكريا مع الأهلي

نقيب الصيادلة: تكليف محاميين مصري وسعودي لمتابعة مقتل صيدلي بالمملكة

رياض محرز يكشف حقيقة الصراع مع محمد صلاح.. فيديو

رابطة تجار السيارات تصدم المصريين: "زيرو" الجمارك مثل صفر المونديال

فى عيد ميلاده .. 6 معلومات عن البشمهندس سيد رجب

مصطفى بكرى عن إساءة صفاء الهاشم: الشعب الكويتي قام بالواجب

ضبط قاتل الصيدلي المصري في السعودية

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد إصابته بقطع فى غضروف الركبة

كريم فهمي يكشف سر مشاجرته يوم زفافه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو
زكريا ناصف يفجر مفاجأة حول إعادة تشكيل لجنة للكرة بالأهلي.. فيديو
أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟