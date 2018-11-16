أحمد بلال: الأهلي يحتاج لاعب رقم 10.. فيديو

حدد أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، احتياجات فريقه السابق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تنطلق في يناير المقبل والتي تتمثل في ضرورة التعاقد مع أربعة لاعبين.



وأضاف بلال، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع لاعب في قلب الدفاع ونصف الملعب ومهاجم صريح قائلا: «الأهلي محتاج لاعب رقم 10».



وتابع أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، أن وليد سليمان لاعب الفريق يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بجدارة، معترضا على عدم ضمه إلى قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم.



من جانبه كشف الكابتن زكريا ناصف، أن وليد سليمان حصل على جائزة أفضل لاعب في استفتاء الجماهير من مجلة دير جيست في عام 2018.