أهلي 2001 يفوز على النجوم بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠١» على ضيفه النجوم، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: حمزة علاء



الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – هاني عمرو – يوسف الزلاباني – محمد أشرف



الوسط: أحمد نبيل «كوكا» – معاذ أنور – أحمد أشرف – عمر رزق – حمادة الفيل



الهجوم: يوسف عبد الحميد الشوه



وفى الدقيقة ٢٨ خرج عمر رزق من الملعب للإصابة، وشارك محمود صابر بدلًا منه، ثم شارك عمر حجاج بدلًا من أحمد نبيل «كوكا»، وجلال أحمد فارس بدلًا من حمادة الفيل.



افتتح أحمد أشرف التسجيل للأهلي في الدقيقة الثامنة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢، وسجل يوسف الشوه الهدف الثالث في الدقيقة ٤٤، قبل أن يتألق البديل محمود صابر ويسجل الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين ٧٥ و ٩٤ من عمر المباراة.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده لـ ٣٤ نقطة، ليظل منفردًا بصدارة الترتيب، بعدما فاز هذا الموسم على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربى ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣–٢، وبتروجت٤ – ٢، وعلى الاتحاد السكندري ٤ – ١ ، وتعادل سلبيًا مع مصر للمقاصة، قبل أن يفوز على النجوم ٤ – صفر، مسجلا بذلك ٤٣ هدفًا، فيما استقبلت شباكه ٦ أهداف فقط.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد الإداري، وأحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.