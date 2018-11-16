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الشيف ميمو روما: سعيد بدعم وزارة الهجرة.. ومستمر في تعليم شباب مصر مجانا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
ريهام قدري
التقت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم بالشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو الشهير بـ"ميمو روما" بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمره الخاص بمبادرة تعليم الشباب المصري فنون الطهي بالمجان الذي تم عقده يوم الأربعاء الماضي.

وأبدت الوزيرة، سعادتها البالغة بالمؤتمر وهنأت الشيف ميمو عليه، مؤكدة دعم الفعاليات المقبلة لمبادرة تعليم الشباب فنون الطهي بالمجان والتي من المفترض أن تكون لها مؤتمرات جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه وجه الشيف ميمو روما الشكر لوزير الهجرة علی التكريم، قائلا إن هذه المبادرة هدية بسيطة جدا منه لشباب مصر الذي يستحق كل خير ونجاح.

وتمنی الشيف المصري الإيطالي أن يكون سببا في تعلم ما يقرب من ١٠٠ ألف شاب مصري فنون الطهي، الأمر الذي لو تم سيساعد كثيرا في القضاء علی البطالة.

كما أبدی استعداده التام للتعاون مع وزارة الهجرة وكافة الجهات المصرية المسؤولة في الفترة المقبلة لتعميم مبادرته في كل أنحاء مصر.
الشيف ميمو روما: سعيد بدعم وزارة الهجرة.. ومستمر في تعليم شباب مصر مجانا
الشيف ميمو روما: سعيد بدعم وزارة الهجرة.. ومستمر في تعليم شباب مصر مجانا
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