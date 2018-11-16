كمال شاروبيم يكشف سبب مشاركته في افتتاح مسجد الدقهلية

كشف كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن سبب مشاركته في افتتاح مسجد الكبير في كفر عزام بالسنبلاوين مع وزير الأوقاف اليوم.



وأضاف "شاروبيم"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، أنه أراد توجيه رسالة للعالم أن المسلمين والمسيحيين في مصر متفقين في كل شىء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يشارك الأقباط في مناسباتهم، فلماذا لا يتشارك المسلمون والأقباط في افتتاح المساجد.



ونوه محافظ الدقهلية، إلى أن المحافظة تستعد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن تلك المناسبة تمثل فرحة لكل المصريين.