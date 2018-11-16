طلب غريب من شيماء سيف للطفل آدم.. والأخير يرد: ليه يعني.. فيديو

شارك الطفل آدم، في فقرة اختبارات الذكاء، مع الفنانة والمذيعة شيماء سيف، في برنامج "ميس اندرستاند" المذاع على قناة "أون إي".



ودخل الطفل "أدم"، في نوبة من الضحك الهستيري خلال المسابقة؛ بسبب تعرض «شيماء سيف» للصعق الكهربائي على يده.



ووجه الطفل حديثه للفنانة والمذيعة شيماء سيف، قائلا" أنا خايف اتكهرب"، فطالبته باحتضانها ومصالحتها؛ ليرد آدم، قائلا:" ليه يعني .. خلاص متزعليش".



«ميس اندرستاند»، هو أول برنامج مقالب فى الاطفال تقدمه النجمة شيماء سيف، ويذاع في التاسعة من مساء كل يوم جمعة.