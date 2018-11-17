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رياضة

مهاجم يوفنتوس: كريستيانو رونالدو عبارة عن ثروة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:05 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسن العمدة
عبر مويس كين مهاجم يوفنتوس، عن سعادته باللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، مشددًا على أنه تعلم الكثير من الأمور منه.

وقال، مهاجم البيانكونيري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "الرحيل في يناير؟ لا أعرف حتى الاَن. أنا أتدرب ومن ثم سنرى النادي".

وتطرق كين للحديث عن التدرب بجوار كريستيانو رونالدو، وصرح: "بالطبع، من خلال تدربي بجانب كريستيانو رونالدو، فأنا أتعلم الكثير من الأشياء. إنه ثروة".

ولم يتمكن مويس كين، من المشاركة برفقة الفريق الأول ليوفنتوس بالموسم الجاري حتى الاَن، إلا في 12 دقيقة فقط أمام يونج بويز السويسري، في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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