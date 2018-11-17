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ثقافة

إقبال جماهيري في ثالث أيام فن أبوظبي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:13 ص
إقبال جماهيري في
إقبال جماهيري في ثالث أيام فن أبوظبي
محمد مندور
استقبل معرض "فن أبوظبي 2018"، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، (الجمعة) أعداد جماهيرية كبيرة من محبي الفنون الذين حرصوا على المشاركة بالندوات الحوارية المتميزة والاطلاع على المعرض الذي يضم أعمالًا فنية استثنائية من 19 دولة من جميع أنحاء العالم.

وترسخ الدورة العاشرة من فن أبوظبي أهداف المعرض الفني الرائد الرامية إلى تعزيز النقاشات والحوارات الفنية البنّاءة، ومن أبرزها خلال ثالث أيام المعرض ندوة: "الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية"، التي قدّمتها ندى الشبوط، منظمة سلسلة برنامج الحوارات. وقد تناولت هذه الندوة -بمشاركة ميلكو دين ليو وأزمينا جاساني وصالح بركات - أفضل الممارسات في مجال التحقق من أصالة الأعمال الفنية وكيفية التعامل مع الأعمال المزيفة، وقضايا الاتجار بالفن، وغيرها من المواضيع.

وخارج جدران منارة السعديات، استضافت الوجهة الثقافية معرض"warehouse421" في ميناء زايد العرض الرائد "غواص"؛ وهو مقطع فيديو من تنفيذ منيرة القديري بالتعاون مع معرض"warehouse421". ويأتي هذا العمل في إطار برنامج "دروب الطوايا" للفنون المسرحية الذي يقدمه طارق أبو الفتوح ضمن فن أبوظبي، مجسّدًا فصلًا جديدًا في أبحاث منيرة المستمرة حول الروابط التاريخية بين عالم ما قبل النفط وما بعده في منطقة الخليج العربي.

ولم تتوقف أنشطة المعرض عند هذا الحدّ؛ إذا تجاوزت الحدود المكانية والتقليدية لتتجول في شوارع العاصمة من خلال عرض ’ريموت أبوظبي‘ من فرقة ’ريميني بروتوكول‘، وذلك بالتعاون مع مركز الفنون في جامعة نيويورك، أبوظبي. وخلال هذا العرض، يتجول المشاركون معًا معتمدين على توجيهاتٍ صوتية عبر سماعات خاصة في أنحاء المدينة، لتسري الحياة في معالمها المألوفة وغير المألوفة وسط أجواء تستحضر مشاهدًا مهيبة من أفلام الخيال العلمي.

وتأتي سلسلة ’آرتس إن موشن‘ في ختام اليوم الحافل، لتقدّم باقةً من عروض الأداء الديناميكية المصممة خصيصًا لتسليط الضوء على أربع روائع من مقتنيات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وكانت المنحوتة الحركية لجان تينغلي -تحت عنوان ’من أجل ليون 2‘- من أبرز التحف الفنية التي تمّ الكشف عنها، وهي اكتشافٌ من وحي الحركة الدادائية يشير من خلالها الفنان إلى مبدأ العبثية الكامن خلف الإفراط في الإنتاج المادي خلال طليعة مسيرته الإبداعية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المعرض مستمرّ بتقديم ورش عمل لمختلف الأعمار على مدار اليوم، مع جلساتٍ تعليمية يقدّمها الفنانون المقيمين في ستوديو الفنون، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين في معرض "فن أبوظبي".
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