ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

استدعاء سفير روسيا في فنلندا بسبب تشويش على نظام تحديد المواقع

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
رويترز
أُستدعي السفير الروسي في فنلندا بافل كوزنيتسوف إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل مع وزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونين بسبب التشويش على اشارة نظام تحديد المواقع العالمي في فنلندا خلال المناورات الحربية الأخيرة لحلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني في تصريح لهيئة الاذاعة العامة (ييل) خلال قيامه بزيارة رسمية للولايات المتحدة "ليس لدينا شيء نخفيه هنا. التشويش أمر خطير يزعج الطيران المدني. سنرد على روسيا وسنناقش هذا ونتوقع إجابات ".

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية يوم الخميس إن التشويش على اشارة نظام تحديد المواقع في فنلندا خلال المناورات الحربية الاخيرة لحلف الأطلسي جاء من الأراضي الروسية.

ورفض الكرملين يوم الاثنين الماضي ادعاء سابقا من فنلندا بأن روسيا ربما تكون عمدت إلى التشويش على الإشارة خلال المناورات الحربية.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي، أصدرت ادارة الملاحة الجوية في فنلندا تحذيرا لحركة الطيران بسبب التشويش على نظام تحديد المواقع على نطاق واسع في شمال البلاد. كما وجهت النرويج اتهاما مماثلا في الآونة الأخيرة لروسيا .

وفنلندا ليست عضوا في حلف شمال الاطلسي ولكنها شاركت كحليف في أكبر مناورة لحلف شمال الاطلسي منذ عقود انتهت يوم الاربعاء. وشاركت قوات من 31 دولة في المناورات القريبة من روسيا في منطقة تمتد من بحر البلطيق إلى أيسلندا.
loading...

ترشيحاتنا

الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي

القواعد الخمس لمنع نمو الشعر تحت جلد المرأة

صحف الكويت: السيسي يدعم الجيوش الأفريقية بـ100 منحة تدريبية.. ترحيب عربي ودولي بإجراءات السعودية في قضية خاشقجي.. والأمير بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة في الجيش

صندوق أثري يحقق الأمنيات في معرض قصر بكين

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

رئيس الوزراء يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات

الأرصاد : طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء

رجيم السمك والجمبرى لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أرذل هزيمة لها منذ أكتوبر 73

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة ..فيديو
جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟