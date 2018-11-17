ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جابر عبدالسلام: الفوز ببطولة منطقة القاهرة دافع لموسم قوي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر جابر عبدالسلام، مدرب فريق 17 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد التغلب على نظيره فريق بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأشار إلى أن الفريق نجح في تقديم عروض قوية خلال المباريات التي خاضها محققا العلامة الكاملة بالفوز بكل مبارياته، إلى جانب عدم خسارة أي شوط خلال البطولة، وهو ما يمثل دافعا لموسم قوي ومميز.

وأضاف عبدالسلام أن التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة يمثل إعدادا قويا قبل أن يبدأ الفريق مشواره في منافسات بطولة الجمهورية، مشددا على أن الفريق يمتلك عناصر واعدة تمثل تدعيما مميزا للفريق الأول خلال السنوات القادمة.
loading...

ترشيحاتنا

صدارة مجموعة التصفيات الإفريقية صراع مستمر بين مصر وتونس

403 ملايين جنيه فائض ميزانية الأهلي في 2018

الزمالك ينهي أزمة مستحقات حسين ياسر المحمدي

أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو

أحمد موسى يعرض صور قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء بعد تصفيتهم.. فيديو

دفن سائحة فرنسية بالأقصر استجابة لوصيتها بحضور القنصل.. صور

خالد الجندي: أمران يساعدان على رؤية النبي محمد في المنام

أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو

أحمد موسى يفضح إعلام الإخوان باعترافات التنظيم الإرهابي في سيناء.. فيديو

مقتل أمير التنظيم ومسئول التدريب العسكري في سيناء.. فيديو

#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يتصدر تويتر مصر

فوز خال محمد صلاح بانتخابات مركز الشباب بمسقط رأسه نجريج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ماذا يعني تلقي أسرة جمال خاشقجي واجب العزاء .. فيديو
موسى: تركيا ضحت بـ جمال خاشقجي لحل مشكلاتها مع أمريكا.. فيديو
أحمد موسى يثبت تورط تركيا في مقتل جمال خاشقجي .. فيديو
مفاجأة .. تركيا على علم بعملية قتل خاشقجي قبل تنفيذها .. فيديو
أحمد موسى عن قتل صيدلي مصري بالسعودية: نريد القصاص من المجرم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟