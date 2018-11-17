جابر عبدالسلام: الفوز ببطولة منطقة القاهرة دافع لموسم قوي

عبر جابر عبدالسلام، مدرب فريق 17 سنة لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد التغلب على نظيره فريق بتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.





وأشار إلى أن الفريق نجح في تقديم عروض قوية خلال المباريات التي خاضها محققا العلامة الكاملة بالفوز بكل مبارياته، إلى جانب عدم خسارة أي شوط خلال البطولة، وهو ما يمثل دافعا لموسم قوي ومميز.



