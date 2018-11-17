عكاشة يطالب بتصدير خريجي الحقوق والتجارة لتحقيق عائد مادي..فيديو

أكد الإعلامي توفيق عكاشة ، أن أكثر من نصف مليون طالب بالجامعات الحكومية والخاصة ينهون مرحلتهم الجامعية خلال الـ 4 سنوات، لافتا الى أن التعليم الجامعي «كله ملوش لازمة»_ على حسب تعبيره.



وأضاف عكاشة ، خلال تقديم برنامجه «مصر اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كليات التجارة والحقوق والآداب والتي تعتبر من الكليات النظرية ، لدينا منها «تُخمة» من كثرتهم حتى لو صدرنا بعضهم للدول العربية؛ مشيرا إلى أن الكليات مثل التجارة والحقوق، على مستوى الجمهورية يتخرج فيها سنويًا 108 آلاف طالب في 27 جامعة حكومية فقط.



وتابع عكاشة «هنعمل بيهم إيه هنصدرهم ولو بنصدرهم كان زمان مصر بقت أغنى دولة على الأرض»، متسائلًا «معندكوش حد يستوردهم يا ولاد».