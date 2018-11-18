الملحن محمد رحيم يغنى للشهيد ساطع النعمانى.. فيديو

انتهى الملحن محمد رحيم من تسجيل اغنية للشهيد الراحل عميد ساطع النعماني بعنوان "ساطع في أمان الله.



الأغنية وقام رحيم كلمات الشاعر خالد منير، وغناء وألحان وتوزيع محمد رحيم.



يقول مطلع الاغنية " في كل واحد منا.. شهداء عايشين ما بنا، ولا عمرنا هننساهم.. عايشين جوه في قلوبنا".



وطرح رحيم الاغنية عبر صفحته على فيسبوك ويوتيوب ونالت اعجاب متابعيه.



