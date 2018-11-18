ضبط 750 كجم حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان.. صور

نفذت مديرية الصحة بأسوان، حملات متعددة على الأسواق للتأكد من صلاحية المعروضات المختلفة ضمن استعدادات المحافظة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.



ونظم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة، حملة تفتيش على أماكن بيع وتداول الحلوى بالأسواق حيث تم ضبط 500 كجم من عروسة مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بجانب ضبط 250 كجم من حلوى المولد غير صالحة أيضًا للاستهلاك الآدمى.



وكان تم تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى مدير مديرية الصحة بأسوان والدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بالمحافظة.