رئيس الأركان الكويتي يبحث مع قائد القوة الجوية الإيطالية سبل تعزيز التعاون

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع آمر القوة الجوية الإيطالية الفريق ألبيرتو روسي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون العسكرى بين الجانبين.



وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان صحفي - أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



وأوضح البيان أنه حضر اللقاء آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي، والملحق العسكري الايطالي العقيد فيتو كراكاس.