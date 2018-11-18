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تعليم

جامعة الفيوم تبحث استعدادات احتفالية عيد العلم.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقدت اللجنة التحضيرية لاحتفالية عيد العلم الحادي عشر ديسمبر 2018 اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، رئيس جامعة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة.

وصرح الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم بأن اللجنة قامت باختيار شعار الاحتفالية واستكمال البيانات من الكليات وتحديد مواعيد احتفالية يوم الوفاء ويوم التميز ويوم عيد العلم حيث أنه فى يوم الوفاء يتم تكريم نواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلاء الكليات والقيادات الإدارية السابقة وأيضًا تكريم أسر الراحلين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وذكر أنه في يوم التميز سيتم تكريم المتميزين في النشر العلمي والمتميزين فى الترقية لوظيفة أستاذ وأستاذ مساعد والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من أعضاء الهيئة المعاونة والوافدين والإداريين.

وأوضح أنه في يوم عيد العلم يتم التكريم الفائزين بجوائز جامعة الفيوم التقديرية والتفوق في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتأليف العلمي والترجمة وجائزة المدير العام المتميز والموظف والعامل المثالي وأوائل الخريجين بالكليات.
جامعة الفيوم تبحث استعدادات احتفالية عيد العلم.. صور
جامعة الفيوم تبحث استعدادات احتفالية عيد العلم.. صور
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