مجاهد: اتحاد الكرة الحالي ناجح بكل المقاييس.. وصلنا لكأس العالم وأمم أفريقيا

أكد أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المصري، أن مجلسه خلال عامين ونصف نجح في الملفات التي ادارها خلال الفترة الماضية.



وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المجلس الحالي في عامين ونصف حقق وصافة امم افريقيا بالجابون ووصلنا لكأس العالم روسيا 2018 وحققنا ميدالية برونزية لمنتخب شباب الصالات وان شاء الله سنحقق نتائج جيدة ونصل للأولمبياد وكاس العالم".



وأضاف: "المنتخب الاول حقق نتائج جيدة ووصل لكأس العالم وأمم افريقيا بعد سنوات من الابتعاد، الحديث عن احتلالنا ثاني او ثالث أسوأ منتخب في المونديال ليس مقياسًا".