أحمد مجاهد: لم نناقش حضور صلاح مهرجان التسامح العالمي

أكد احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، انه لم يتم مناقشة ذهاب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني لمهرجان التسامح العالمي.



وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "لم نناقش ذهاب صلاح للمهرجان، ولم يرفض اجيري لأن الأمر لم يُطرح من الأساس".



وأردف: "لم يطلب أحد من الجبلاية سفر صلاح قبل مباراة تونس، وشوبير لم يتحدث عن عدم سفره للإمارات لحضور المهرجان".