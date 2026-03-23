حسام حسن يهنئ مرموش بعد تتويجه الأول مع مانشستر سيتي

احتفى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول بالنجم الدولي عمر مرموش، عقب تتويجه بأول ألقابه الرسمية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب حسام عبر حسابه علي فيسبوك "الف مبروك عمر مرموش أول بطولة وهداف مانشستر سيتى فى كأس الرابطة الإنجليزية والقادم أفضل إن شاء الله"

وتوج نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي بثاني ألقابه في مسيرته الاحترافية بقارة أوروبا، بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية، عقب تغلبه على أرسنال بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب "ويمبلي".

ويخوض المنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، مباراتين وديتين خلال معسكر مارس الجاري، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس، والثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

