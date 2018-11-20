في اليوم العالمى للرجل.. تعرف على أسباب الصلع ونصائح للعناية بالشعر

يصادف اليوم العالمى للرجل 19 نوفمبر من كل عام، وقد تعد مشكلة الصلع من أكثر المشاكل الجلدية بين الرجال، وهذه المشكلة قد تسبب لهم شعورًا نفسيًا سيئًا، مما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى فكرة زراعة الشعر من خلال مختصين بالعناية في الشعر.



كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى صلع و تساقط الشعر لدى الرجال، وتتمثل في:



-عامل وراثي

وهو من أبرز العوامل التي تسبب سقوط الشعر، ويصل أحيانًا إلى ما يقارب نسبته الستين بالمئة.



- ممارسة بعض العادات السيئة

مثل تصفيف الشعر بطريقةٍ خاطئة، وشدّ الشعر بشكل قوي للخلف، واستخدام السشوار بكثرة.



-الأمراض الجلدية

ومنها مرض الثعلبة، وهو خلوُ بعض المناطق من الشعر كالرأس، والذقن.



-الرجيم القاسي

يسبب الرجيم القاسي حدوثَ تساقط مفاجئ للشعر؛ بسبب استخدام أدوية التخسيس، وحدوث ضعف عامّ للجسم.



-نقص التغذية

ويحدث نتيجة قلة تناول الخضروات والفواكه.



-أمراض الدم

منها فقر الدم "الأميبا" الذي يحدث نتيجة نقص امتصاص الأغذية كالحديد، أو إصابة الجسم بالضعف العام.



-الضغوط النفسية والتوتر العصبي، والقلق الشديد.



-مشاكل الغدة الدرقية

تؤدي النقص في هرمون الغدة الدرقيّة إلى تساقط الشعر، خاصّة في منطقةِ الحاجب.



كما قدم محسن النادى، أبرز النصائح التى تساع كل رجل فى العناية بالشعر، وتحميه من مشكلة الصلع..



-لابد من التوقف عن استخدام المنتجات الكيميائية المضرة للشعر.

-الأهتمام بالتغذية الجيدة، من خلال التنويع في أكل الخضروات، والفواكه، والأسماك.

-تمشيط الشعر باستمرار.

- استعمال مشط واسع الأسنان؛ للتقليلِ من تساقط الشعر.

-عدم الإفراط فى غسل الشعر كثيرًا خلال فترة تساقطه، والاكتفاء بغسله مرتيْن في الأسبوع.