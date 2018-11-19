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أخبار العالم

قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على انتهاكات الجيش التركي في المنطقة العازلة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية ديميتريس صمويل أن الوزارة قدمت احتجاجات لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حول منع الجيش التركي القبارصة اليونانيين من زراعة أراضيهم بالمنطقة العازلة في منطقة قرية ذينيا الأسبوع الماضي.

وقال صمويل وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الإثنين، إن الوزارة تتابع وتقيم الوضع باستمرار وإنها على اتصال بالسلطات المحلية وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، موضحًا أنهم أبلغوا عن هذه الحوادث منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث أنهم تقدموا باحتجاجات إلى قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لكل حادث بصورة منفردة وطالبت بالتدخل الفوري لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بهدف استعادة المزارعين حقوقهم في زراعة قطع أراضيهم وضمان سلامتهم.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت 37% من اراضي الجزيرة.
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