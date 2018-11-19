الشباب والرياضة: أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بملتقى التوظيف بقنا

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب بمركز شباب مدينة قنا (الاستاد الرياضي) بمحافظة قنا، بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص تصل إلى 40 شركة من الشركات العاملة في مجالات الملابس والمواد الغذائية والامن والإنتاج والأدوية والتسويق الإلكتروني.



ويقدم الملتقى نحو 3 آلاف فرصة عمل، وذلك يوم الاحد المقبل الموافق 25 نوفمبر 2018 بدءً من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الثالثة عصرًا.



يأتي الملتقي في إطار السياسة العامة للوزارة التي تضع ضمن أولوياتها المساعدة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب والتعاون مع مختلف الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة البطالة، حيث تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية امام الشباب من مختلف المؤهلات وبدون مؤهل.