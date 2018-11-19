ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إحباط تهريب مستلزمات طبية من تركيا بمطار برج العرب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:40 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة راكب مصري تهريب كمية من مستلزمات طبية قادمة من دولة تركيا، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد.

اشتبه رجال الجمارك في الراكب"و.ع.م" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 696 القادمة من إسطنبول بعدما بدت عليه علامات القلق والإرتباك.

ونفى الراكب حمله أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، إلا أن جهاز الفحص بأشعةX-RAY كشف عن وجود أجسام معتمة داخل حقائب ومتعلقات الركاب.

وكشفت لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته ذاتيا عن وجود ٣٠٠ قطعة من الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية مخبأة بين متعلقاته الشخصية بحقائبه بين طيات الملابس، تقدر عنها تعويضات بقيمة 228 ألف جنيه.

قرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 63 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب .. حكاية أسطورة لا تنتهى .. فيديو وصور

في ذكرى المولد النبوي.. ماذا طلب الرئيس السيسي من العلماء والمثقفين لمعالجة القراءة الخاطئة للدين؟

محاولة خطف طائرة إسرائيلية بعد إقلاعها من نيويورك

مندوبة وسط أفريقيا بمنظمة الغذاء العالمي تدشن هاشتاج #صباح_الإنسانية للسيسي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بغمرة

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

لمواجهة استخدام البيانات.. فيسبوك قد يلجأ لفرض رسوم على مستخدميه

برزنتيشن توجه رسالة دعم لـ الخطيب

شاهد.. المتقدمات لمسابقة ملكة جمال المراهقات بإطلالات جريئة

الكنيسة الكاثوليكية فى ذكرى المولد النبوي الشريف: حفظ الله مصر وشعبها

كندية تتفاخر بصورة ابنها مع السيسي في منتدى شباب العالم.. وتؤكد: شاهده الملايين بجوار رئيس مصر

أول تعليق رسمي من الأهلي على جراحة الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

حمدي الكنيسي يشيد ببسالة الشهيد ساطع النعمانى..فيديو
طبيب أطفال يحذر من تناول عروسة وحصان المولد.. فيديو
النقل تطلق حملة حياتك تهمنا لتوعية المواطنين خلال استقلال القطارات.. فيديو
العربي للتشغيل والصيانة: نفتقر الاهتمام الإعلامي بالمجال..فيديو
تجار باب البحر عن حلوى المولد: الأسعار رخيصة.. والإقبال كبير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟