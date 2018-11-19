إحباط تهريب مستلزمات طبية من تركيا بمطار برج العرب

تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من إحباط محاولة راكب مصري تهريب كمية من مستلزمات طبية قادمة من دولة تركيا، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد.



اشتبه رجال الجمارك في الراكب"و.ع.م" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 696 القادمة من إسطنبول بعدما بدت عليه علامات القلق والإرتباك.



ونفى الراكب حمله أشياء تستحق عنها رسوم جمركية، إلا أن جهاز الفحص بأشعةX-RAY كشف عن وجود أجسام معتمة داخل حقائب ومتعلقات الركاب.



وكشفت لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته ذاتيا عن وجود ٣٠٠ قطعة من الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية مخبأة بين متعلقاته الشخصية بحقائبه بين طيات الملابس، تقدر عنها تعويضات بقيمة 228 ألف جنيه.



قرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 63 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.