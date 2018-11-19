الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في قطاع غزة.. وتهاجم قطر

وجه نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص بالأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، الشكر لمصر نتيجة جهودها التي أفضت إلى العودة لتفاهمات التهدئة، داعيا جميع الأطراف في قطاع غزة أن تخفف من التصعيد من أجل الوصول إلى سلام.



وقال ملادينوف: "أطالب جميع الأطراف بغزة أن تخفف من التصعيد من أجل الوصول إلى سلام، فهذا جهدنا، ولكن نأمل أن نشهد خلال الفترة المقبلة، مزيدًا من الهدوء".



وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل أعمال الهدم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهذا يجب أن يتوقف لما له من آثار صعبة، على التوصل إلى سلام.



وفي الوقت ذاته، أكد أن "الأموال القطرية التي تذهب إلى القطاع تأثيرها مؤقت، حيث إنها توفر إغاثة ضرورية لكنها لا يمكنها حل المشكلات الهيكلية والطويلة الأمد التي تؤثر على غزة نتيجة سنوات من الشلل الذي أصاب القطاعات المختلفة إلى جانب تولى حماس المسئولية هناك".

