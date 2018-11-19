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محافظات

محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:26 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف ببورسعيد ، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بالمسجد العباسي .

جاء ذلك الاحتفال بحضور اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور صفوت نظير ، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وكلاء الوزارات، مديرو المديريات الخدمية، ورؤساء الأحياء ، وجمع من ابناء بورسعيد .

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ احمد مسعود ابو خطوة الحاصل علي المركز الاول في مسابقة القرآن الدولية ثم كلمة الشيخ بشري محمد مدير الدعوة والذي تحدث عن جوانب من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم " اكد فيها ان ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء يحمل كل معانى الإنسانية وكانت بعثته رحمه للعالمين، مشيرًا أن علينا ان نأخذ سيرته وحياته مثل وقدوة وان نتراحم فيما بيننا.

ثم تحدث مدير المنطقة الأزهرية حيث طالب بان نتمسك بالقران الكريم والسنه النبوية ونحفظها ونحافظ عليها قولا وفعلا وسلوكا حيث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن.

وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لجميع أبناء مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
محافظ بورسعيد يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
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