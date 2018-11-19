الدهراوي يستجيب لبطل العالم في الكاراتيه الذي تحول إلى بائع كشري

علّق الكابتن محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، علي تحول سيد عواد، بطل العالم في الكاراتيه، إلى بائع كشري بأحد المحلات، قائلًا: "الكابتن السيد عواد يعد بطل مصر والعرب وإفريقيا، واعتزل اللعب بداية التسعينيات، ولديه مواهب وكان مميزًا فى جيله، وذهب ليبيع الكشرى، ليتمكن من الإنفاق على أسرته".





وأضاف في "تصريحات تلفزيونية"، أن سبب لجوء عواد إلى العمل داخل محلات الكشري هو أن رواتب المدربين فى الأندية بالمحافظات ضعيفة للغاية.





وأكد أنه سيعمل على الاستعانة به فى الدورات التدريبية، وخلق فرص مهنية له تقديرًا وتكريمًا على الإنجازات التي قدمها للدولة المصرية.