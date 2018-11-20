رابيو يخطر برشلونة بقراره النهائي بشأن انتقاله للفريق الكتالوني

حسم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، أمره، من عرض برشلونة، وأبلغ مسؤولي النادي الكتالوني بقراره النهائي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن رابيو قال لبرشلونة إنه يريد اللعب مع الفريق بداية من الموسم المقبل، وسينضم للكتلان مجانًا، وهذا ما سيضمن للاعب الحصول على مكافأة توقيع.



ولفتت الصحيفة أنه على الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، إلا أن الهدوء هو سمة برشلونة، فهو يدرك أن اللاعب سوف يفي بالعهد، ويتحمل كل الضغوطات الممكنة من ناديه الحالي باريس سان جيرمان، الذي ما زال يأمل بتجديد عقده.



ويثق برشلونة بكلمة اللاعب وأمه ووكيل أعماله، حيث يتواصل السكرتير الفني للنادي إيريك أبيدال، معهم، بدعم من المدير العام للنادي بيب سيجورا.



ويملك برشلونة اتصالًا مباشرًا مع اللاعب، الذي أظهر استعداده للعب في برشلونة، لكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مغلق.



كما أن أي مفاوضات مع اللاعب الآن ستعتبر غير قانونية، لكن البلوجرانا بإمكانه التفاوض مع اللاعب بشكل رسمي مع مطلع العام الجديد.



وأشارت الصحيفة إلى أن رابيو قرر الآن عدم التواصل مع أي نادٍ آخر، والتركيز على كرة القدم، بعد عودة الدوريات الأوروبية مرة أخرى الأسبوع المقبل، حيث يريد المساهمة مع فريقه وضمان عدم الخروج من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر.



ويعمل برشلونة على الصفقة بحذر كبير، حيث يدرك الفريق الكتالوني أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي لا يريد رحيل رابيو لفريق منافس، ولم يقم ببيعهم أي من لاعبيه سابقًا.



ولا يريد برشلونة إعادة تجربة كل من جريزمان وسيبايوس، اللذان منحا كلمتهما لبرشلونة للانضمام للفريق سابقًا، لكن هذا لم يحدث، فجريزمان بقي في أتلتيكو مدريد، وسيبايوس رحل لريال مدريد.