ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رابيو يخطر برشلونة بقراره النهائي بشأن انتقاله للفريق الكتالوني

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
نور عادل
حسم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، أمره، من عرض برشلونة، وأبلغ مسؤولي النادي الكتالوني بقراره النهائي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإن رابيو قال لبرشلونة إنه يريد اللعب مع الفريق بداية من الموسم المقبل، وسينضم للكتلان مجانًا، وهذا ما سيضمن للاعب الحصول على مكافأة توقيع.

ولفتت الصحيفة أنه على الرغم من أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، إلا أن الهدوء هو سمة برشلونة، فهو يدرك أن اللاعب سوف يفي بالعهد، ويتحمل كل الضغوطات الممكنة من ناديه الحالي باريس سان جيرمان، الذي ما زال يأمل بتجديد عقده.

ويثق برشلونة بكلمة اللاعب وأمه ووكيل أعماله، حيث يتواصل السكرتير الفني للنادي إيريك أبيدال، معهم، بدعم من المدير العام للنادي بيب سيجورا.

ويملك برشلونة اتصالًا مباشرًا مع اللاعب، الذي أظهر استعداده للعب في برشلونة، لكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق مغلق.

كما أن أي مفاوضات مع اللاعب الآن ستعتبر غير قانونية، لكن البلوجرانا بإمكانه التفاوض مع اللاعب بشكل رسمي مع مطلع العام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابيو قرر الآن عدم التواصل مع أي نادٍ آخر، والتركيز على كرة القدم، بعد عودة الدوريات الأوروبية مرة أخرى الأسبوع المقبل، حيث يريد المساهمة مع فريقه وضمان عدم الخروج من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر.

ويعمل برشلونة على الصفقة بحذر كبير، حيث يدرك الفريق الكتالوني أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي لا يريد رحيل رابيو لفريق منافس، ولم يقم ببيعهم أي من لاعبيه سابقًا.

ولا يريد برشلونة إعادة تجربة كل من جريزمان وسيبايوس، اللذان منحا كلمتهما لبرشلونة للانضمام للفريق سابقًا، لكن هذا لم يحدث، فجريزمان بقي في أتلتيكو مدريد، وسيبايوس رحل لريال مدريد.
loading...

ترشيحاتنا

تجديد حبس خادمة وصديقها لسرقتهما ربع مليون جنيه من شقة مخدومتها بالنزهة

في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

وزيرة الهجرة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام

حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

حلا شيحة تكشف دور الراحلان نور الشريف وجميل راتب في حياتها الفنية.. فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

إصابة 34 سودانيا إثر انقلاب أتوبيس بالأقصر

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

كريم شحاتة يكشف عن بديل كارتيرون حال هزيمة الأهلي من الوصل

صراع مميت بين فرسين ينهشان أعناق بعضهم الآخر.. صور

المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

المتحدث العسكري يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

حلقة ذكر بمقام الشيخ الجمل ومسيرة صوفية فى احتفالات البحيرة بالمولد النبوى الشريف

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

فيديو

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
السفير الياباني الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوي: اتفضلوا الحلاوة.. فيديو
المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟