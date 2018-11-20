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أخبار العالم

صحيفة: الدعارة تضاعفت في عهد أردوغان 220%

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
قالت صحيفة زمان التركية إن عدد العاملات بالدعارة في تركيا تضاعف بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية"، وأصبحت تدر دخلًا قدره 4 مليارات دولار.

وذكرت الصحيفة، خلال تعليقها على شن قوات الأمن التركية حملة على مراكز ممارسة الدعارة غير المرخصة في بلدات أورتا حصار، وتشوملاكتشي، ويالي، ما أسفر عن القبض على 15 سيدة أفرج عنهن مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 2004، ودخل حيز التنفيذ في 2005.

وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
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