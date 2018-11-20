صحيفة: الدعارة تضاعفت في عهد أردوغان 220%

قالت صحيفة زمان التركية إن عدد العاملات بالدعارة في تركيا تضاعف بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية"، وأصبحت تدر دخلًا قدره 4 مليارات دولار.





وذكرت الصحيفة، خلال تعليقها على شن قوات الأمن التركية حملة على مراكز ممارسة الدعارة غير المرخصة في بلدات أورتا حصار، وتشوملاكتشي، ويالي، ما أسفر عن القبض على 15 سيدة أفرج عنهن مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ولفتت الصحيفة إلى أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 2004، ودخل حيز التنفيذ في 2005.



