ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

كشف غموض مقتل رجل وزوجته بالدقهلية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:55 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
مصطفى الرماح
نجحت مديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته بالدقهلية والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بالعثور على جثتى "عامل 62 سنة، وزوجته ربة منزل 50 سنة" داخل منزلهما الكائن بقرية ميت طريف بدائرة المركز وسلامة جميع منافذ المنزل.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية وقطاع الأمن العام وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من رمضان ج. ى- 28 سنة، له معلومات جنائية مقيم بذات القرية، وحمدى إ. ع- مقيم قرية المحمودية بدائرة مركز شرطة دكرنس، ومحمد ع. ر- 20 سنة، مقيم بذات القرية.

وأشارت التحريات إلى ارتباط المتهمين الأول والثالث بصلة قرابة بالمجنى عليه وتعرف الثانى على الأخير عن طريقهما واتفاقهم على قتل المجنى عليه وزوجته ، والاستيلاء على ما لديهما من أموال ومشغولات ذهبية مُستغلين إقامتهما بمفردهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة, وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة, وأرشدوا عن جميع المسروقات التى قاموا بالاستيلاء عليها من مسكن المجنى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

فلاح يعترض موكب وزيرة الصحة بالفيوم: مفيش دكتور في الوحدة.. فيديو

محمد موسى لـ جو شو: أنت مين؟.. فيديو

حالة واحدة لتجنب إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام من الكاف

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو

ورقة سر تأهل هولندا على حساب فرنسا إلى نصف نهائي أمم أوروبا

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

تأجيل محاكمة جمال وعلاء مبارك بـ التلاعب بالبورصة إداريا

تعرف على المدة العلاجية لـ أحمد زاهر بعد سقوطه من على المسرح

براتب يصل لـ 5000 جنيه.. 4709 وظائف متاحة للشباب.. مستند

أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ملوي.. صور

رسم بالألوان وكنافة ومشروبات بالمجان أبرز مشاهد احتفالات أهالى الخانكة بالمولد

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

احتفالا بالمولد.. صلح بين عائلتي زقووق وأولاد فراج بساحل سليم فى أسيوط

في عيد ميلادها الـ39.. 20 صورة تكشف أناقة هند صبري

فيديو

هاني جمال: كان لدي شغف لنحت تمثال مجدي يعقوب.. فيديو
اختبار مبتكر يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته.. فيديو
الإعلامية لمياء فهمي: انتصرت على السرطان أنا وزوجي بالإرادة.. فيديو
أستاذة أورام تكشف 5 أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالسرطان.. فيديو
في يومه العالمي.. سبل لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟