كشف غموض مقتل رجل وزوجته بالدقهلية

نجحت مديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته بالدقهلية والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بالعثور على جثتى "عامل 62 سنة، وزوجته ربة منزل 50 سنة" داخل منزلهما الكائن بقرية ميت طريف بدائرة المركز وسلامة جميع منافذ المنزل.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية وقطاع الأمن العام وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من رمضان ج. ى- 28 سنة، له معلومات جنائية مقيم بذات القرية، وحمدى إ. ع- مقيم قرية المحمودية بدائرة مركز شرطة دكرنس، ومحمد ع. ر- 20 سنة، مقيم بذات القرية.



وأشارت التحريات إلى ارتباط المتهمين الأول والثالث بصلة قرابة بالمجنى عليه وتعرف الثانى على الأخير عن طريقهما واتفاقهم على قتل المجنى عليه وزوجته ، والاستيلاء على ما لديهما من أموال ومشغولات ذهبية مُستغلين إقامتهما بمفردهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة, وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة, وأرشدوا عن جميع المسروقات التى قاموا بالاستيلاء عليها من مسكن المجنى عليهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.