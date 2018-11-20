إطلالة مشرقة لـ شيرين رضا في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

ظهرت الفنانة شيرين رضا بإطلالة مشرقة على الريد كاربيت، وذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.



وقد ارتدت شيرين رضا فستان من اللون الذهبي اللامع، بأرضية سوداء، وقد أمتاز ببعض النقوشات من الورد على الجزء العلوي من الفستان، وهو ما أعطاها إطلالة انيقة وجذابة للغاية.



واختارت ترك شعرها منسدلا على اكتافها بشكل ناعم انسيابي، وهو ما اعطاها إطلالة أنيقة للغاية، وتناسب مع إطلالتها، كما وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج والتي تناسبت مع ملامحها، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع أبرز عينيها بالكحل الأسود.



ولم تتكلف شيرين في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بوضع خاتم باللون الذهبي على أصابعها، مع إمساك حقيبة باللون الذهبي.



ويذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة الفنانة شيرين رضا، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها عبر الإنستغرام..