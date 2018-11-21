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رياضة

السويد تفوز على روسيا 2-0 وتتأهل للدرجة A في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهل منتخب السويد إلى الدرجة "A" ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه مساء الثلاثاء، على ضيفه المنتخب الروسي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فريندز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية للدرجة "B" للمسابقة.

الفوز رفع رصيد المنتخب السويدي إلى 7 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب الروسي الوصيف، فيما جاء منتخب تركيا في المركز الثالث والأخير، ليهبط للدرجة "C".

سجل هدفي السويد، فيكتور لينديلوف في الدقيقة 41، وماركوس بيرج في الدقيقة 72.

وفي مباريات أخرى أقيمت في التوقيت ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب صربيا على ليتوانيا بنتيجة 4-1، ومنتخب كوسوفو على منتخب إذربيجان بنتيجة 4-0.
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