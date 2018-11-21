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رياضة

نادر شوقي: غالي وافق على منصبه حباً في الخطيب واستقال منذ 3 أشهر.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 07:09 ص
حسام غالي
حسام غالي
محمد رشاد
كشف نادر شوقي وكيل الأعمال السابق لنجم الأهلي حسام غالي، والمشرف العام على الكرة بنادي الجونة، أن المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي استقال من هذا المنصب قبل 3 أشهر.

وصرح شوقي خلال استضافته ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "غالي صاحب موقف ولا يتكلم كثيرا، وكل ما يتردد حول استقالته فقط لإثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ، لم أكن موافقا على هذا المنصب لغالي ولكنه قبله حبا في محمود الخطيب رئيس النادي، ولكنه قدم استقالته قبل 3 أشهر".

وتابع: "كنت أؤيد غالي في الاستقالة طالما يشعر أنه لا يتعلم أو يفيد، فهو لا يقبل أن يتقاضى أموالاً دون أن يكون له دور مؤثر داخل النادي".

واستطرد: "لا أعتقد أو أعرف إن كان حسام غالي قد استقال حالياً أم لا، وليست لدي معلومة حول الربط بين ما يتردد حول استقالته وبين تعيين هيثم عرابي".

وأردف: "حسام غالي قائد، يصلح لأن يكون مديرا للكرة أو مديرا رياضيا وربما يبدو أن الوقت بات مناسبا للاستقالة بعد الهزة الكبيرة بفقدان لقب دوري أبطال إفريقيا".

واختتم شوقي حديثه: "لا أخشى على غالي من منصب مدير الكرة، فهو صاحب مواقف ويختلف عن وائل جمعة الذي أجرى حوارا صحفيا تسبب في رحيله، أما غالي فلا يتحدث في الإعلام كثيرا فإذا أجرى حوارا صحفيا قبل الانتخابات الأخيرة، لأنه حدث كبير كان يستحق أن يتحدث فيه للإعلام".
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