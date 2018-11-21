نادر شوقي: غالي وافق على منصبه حباً في الخطيب واستقال منذ 3 أشهر.. فيديو

كشف نادر شوقي وكيل الأعمال السابق لنجم الأهلي حسام غالي، والمشرف العام على الكرة بنادي الجونة، أن المنسق العام للجنة الكرة بالأهلي استقال من هذا المنصب قبل 3 أشهر.





وصرح شوقي خلال استضافته ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "غالي صاحب موقف ولا يتكلم كثيرا، وكل ما يتردد حول استقالته فقط لإثارة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ، لم أكن موافقا على هذا المنصب لغالي ولكنه قبله حبا في محمود الخطيب رئيس النادي، ولكنه قدم استقالته قبل 3 أشهر".





وتابع: "كنت أؤيد غالي في الاستقالة طالما يشعر أنه لا يتعلم أو يفيد، فهو لا يقبل أن يتقاضى أموالاً دون أن يكون له دور مؤثر داخل النادي".





واستطرد: "لا أعتقد أو أعرف إن كان حسام غالي قد استقال حالياً أم لا، وليست لدي معلومة حول الربط بين ما يتردد حول استقالته وبين تعيين هيثم عرابي".





وأردف: "حسام غالي قائد، يصلح لأن يكون مديرا للكرة أو مديرا رياضيا وربما يبدو أن الوقت بات مناسبا للاستقالة بعد الهزة الكبيرة بفقدان لقب دوري أبطال إفريقيا".



