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أصل الحكاية

مفيش دكتور في الوحدة.. فلاح يفاجئ وزيرة الصحة بالفيوم في حضور المحافظ.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
فلاح يفاجئ وزيرة
فلاح يفاجئ وزيرة الصحة بالفيوم
نبيل أبو السعود
لم يستطع الرجل الفلاح حبس معاناته أو الإنتظار أكثر من ذلك أمام تلك الطقوس الرسمية التي يمارسها، مسؤولي الصحة بمحافظة الفيوم في حضرة الوزيرة، ليفاجئها بمعاناة الأهالي من غياب الأطباء في قريته.

وبينما كانت الدكتورة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يتفقدان متابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "100 مليون صحة "للقضاء علي فيروس "c" والأمراض غير السارية في قرية بيهمو بمركز سنورس، فاجأ الفلاح الجميع بالاقتراب من الوزيرة وإطلاق عبارة "مفيش دكتور في الوحدة يا دكتورة".

وقال الرجل للوزيرة، إنهم يتضررون من عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بقرية "بيهمو" بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وأنه ينتظره الأهالي منذ الصباح الباكر لتوقيع الكشف الطبي فلا يجدون أي طبيب سوى الممرضات والأعمال بالوحدة الصحة.

الوزيرة بدورها، طلبت من الدكتور أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، التحقيق في الشكوى وانتداب طبيب آخر للوحدة الصحة.
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