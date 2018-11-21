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صاحب مصنع مخللات: جهاز المشروعات سر نجاحى.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال أحمد سليم، صاحب مصنع للمخللات، إنه كان يعمل مشرفا معماريا، وقرر أن يبدأ مشروعا مع أخيه المحاسب وبدأوا بمشروع تخليل الزيتون، وذلك بدعم من جهاز تنمية المشروعات الذى وفر لهما أماكن للتسويق لمنتجاتهم.

وأضاف صاحب مصنع للمخللات، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من السهل بدء أى مشروع بالتعاون مع أحد خبراء الصنعة، مشيرًا إلى أن نجاح المشروع يتوقف على جودة المنتج وشراء المحصول الطازج.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات دعم المشروع بشكل كبير حتى أصبح يصدر إنتاجه للخارج.
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