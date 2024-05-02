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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بجروح متفرقة وكسور فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وجري نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، بنطاق محافظة القليوبية، ووجود وفيات ومصابين.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة وإصابة شخصين بسبب انقلاب سيارة تويوتا بطريق مصر الإسكندرية الزراعى.


وتمكن رجال المرور من رفع تلفيات الحادث إلى جانب الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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