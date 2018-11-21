الأرصاد تنصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة .. فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على وجود تغييرات في الأحوال الجوية تبدأ تدريجيا من السواحل الشمالية وتتقدم داخل المحافظات حتى يوم الجمعة.





ونوه عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري” فضائية "mbc مصر 2 "، اليوم الأربعاء، على وجود حالة من عدم الاستقرار فى الطقس من حيث زيادة فى نشاط الرياح والأمطار خاصة يومي الجمعة والسبت على أغلب أنحاء الجمهورية.



