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سفير مصر بصوفيا: بلغاريا تقدر الرؤية المصرية تجاه الأوضاع الإقليمية ..فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال مؤيد الضلعي، سفير مصر لدي بلغاريا، إن الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، سوف يلتقي صباح غد مع رئيس جمهورية بلغاريا ثم يلتقي بعد ذلك مع رئيس الوزراء البلغاري، ويعقب ذلك لقاء موسع مع نظيرته وزيرة خارجية بلغاريا.

وأضاف "الضلعي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن الوزير سامح شكري سوف يحضر جلسة مباحثات موسعة بين الوفد المصري والبلغاري لبحث سبل تدعيم العلاقات بين البلدين ودفعها إلي مزيد من التقدم.

وأشار إلي أن وزير الخارجية المصرية، سوف يتناول العديد من الملفات المتنوعة أثناء الزيارة، أهمها دعم العلاقات بين البلدين في المجال التجاري والسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد سفير مصر في صوفيا، أن بلغاريا تقدر الرؤية المصرية للأوضاع الإقليمية في المنطقة، لافتا إلي حرص بلغاريا على الاستفادة من الرؤية المصرية.
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