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شاهد.. أول أنشودة صوفية لعايدة الأيوبي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:31 م
المطربة عايدة الأيوبي
المطربة عايدة الأيوبي
حسام الحارتي
قامت المطربة عايدة الأيوبي بغناء أول أنشودة صوفية في حياتها من كلمات طه جابر الذي ساندها طوال مسيرتها الفنية.

وقالت ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الشيخ طه جابر، هو السبب الرئيسي في استكمال مسيرتها في الاناشيد والاغاني الدينية، معلقة " معلمي واستاذي هو اللي وقف معايا ".

وتفاعلت الجماهير المتواجدة داخل الاستديو بالتصفيق الشديد أثناء غنائها أول أنشودة صوفية.

وتشدو عايدة الأيوبي بعدد من الأغاني الدينية مع فرقة نور النبي، كما تحكي عن تفاصيل فترة غيابها عن الوسط الفني قبل عودتها مرة أخرى منذ سنوات، وكذلك عن عشقها للغناء الديني.
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