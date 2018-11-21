شاهد.. أول أنشودة صوفية لعايدة الأيوبي

قامت المطربة عايدة الأيوبي بغناء أول أنشودة صوفية في حياتها من كلمات طه جابر الذي ساندها طوال مسيرتها الفنية.





وقالت ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إن الشيخ طه جابر، هو السبب الرئيسي في استكمال مسيرتها في الاناشيد والاغاني الدينية، معلقة " معلمي واستاذي هو اللي وقف معايا ".





وتفاعلت الجماهير المتواجدة داخل الاستديو بالتصفيق الشديد أثناء غنائها أول أنشودة صوفية.



