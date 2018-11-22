الأهلي في مهمة مصيرية أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد.. اليوم

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على منافسه فريق الوصل الإماراتي بالمباراة التي من المقرر لها أن تقام اليوم الخميس باستاد زعبيل في الإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف، وذلك في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.



ويدخل الفريق الأحمر وهو جريح ومتأثر بخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا بشكل درامي، والهزيمة بثلاثية نظيفة من فريق الترجي التونسي في مباراة الإياب، التي أقيمت باستاد رادس بتونس.



ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة باتريس كارتيرون إلى بث الثقة في روح اللاعبين، وتخطي كبوة دوري أبطال أفريقيا، وتحقيق الفوز بتلك المباراة والعبور الى الدور المقبل، خاصة وأن هناك العديد من الأنباء التي تؤكد أن خسارته في تلك المباراة تعني نهاية مسيرته مع الفريق الأحمر.



وسيحاول الأهلي أن يكون له مردود إيجابي في معلب المباراة والتسجيل بأي طريقة ممكنة، وذلك لأن التعادل السلبي يمنح الوصل التأهل على حساب الأهلي خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما بالمباراة التي أقيمت في استاد الجيش ببرج العرب.