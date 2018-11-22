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أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 5 درجات.. و21 ديسمبر بداية الشتاء

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:59 م
الدكتور أحمد عبدالعال
الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية
نورهان خفاجي / عدسة : إيهاب عيد
كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم 21 ديسمبر المقبل، هو البداية الفعلية لفصل الشتاء، مؤكدا أننا مازالنا في فصل الخريف وأن الاضطرابات التي تشهدها البلاد هي من السمات الطبيعية لهذا الفصل.

وقال أحمد عبدالعال، في حوار لـ"صدى البلد"، أنه بدءا من اليوم ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تكون ذروتها الجمعة والسبت، ويشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، يصاحبه سقوط أمطار شديدة تصل لحد السيول على شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصل على القاهرة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام الأخيرة من فصل الخريف، تكون ظواهرها مشابه تماما لفصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية، وتشهد سقوط غزير للأمطار تكون مصدرها جنوب القارة الأوربية، موضحا أن بداية الخريف تكون الأمطار مصدرها من السودان.
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