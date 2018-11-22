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توك شو

سعيد حساسين عن هزيمة الأهلي: الكرة كانت سخنة يا شناوي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
توك شو
أبدى سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ومقدم برنامج "انفراد" على قناة "الرافدين+"، غضبه من هزيمة النادي الأهلي، قائلا: "الكرة كانت سخنة في إيده".

وقال حساسين في برنامجه اليوم الخميس: "أين الأهلي يا جماعة أنا أهلاوي وزعلان جدا، الحقيقة الشناوي الظاهر الكرة كانت سخنة ولا حد أبعدها عن الجون، إحنا بندلع ونطبطب كل شوية في المدرب واللاعبين".

وأضاف: "عايزين قرارات يا جماعة، الناس بتموت والكل زعلان من اللي بيحصل".
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