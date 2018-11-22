سعيد حساسين عن هزيمة الأهلي: الكرة كانت سخنة يا شناوي

أبدى سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ومقدم برنامج "انفراد" على قناة "الرافدين+"، غضبه من هزيمة النادي الأهلي، قائلا: "الكرة كانت سخنة في إيده".



وقال حساسين في برنامجه اليوم الخميس: "أين الأهلي يا جماعة أنا أهلاوي وزعلان جدا، الحقيقة الشناوي الظاهر الكرة كانت سخنة ولا حد أبعدها عن الجون، إحنا بندلع ونطبطب كل شوية في المدرب واللاعبين".



وأضاف: "عايزين قرارات يا جماعة، الناس بتموت والكل زعلان من اللي بيحصل".