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هل السوشيال ميديا تجمع المواطنين؟..ِ شاهد آراء المصريين

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا في الشارع لرصد رأي المواطنين فى «هل السوشيال ميديا قامت بتجميع المواطنين، أم بعدهم".

وقالت إحدى السيدات خلال التقرير: "السوشيال ميديا قربت البعيد وأبعدت القريب، بمعنى أن الناس خلاص بتستسهل السوشيال ميديا ومفيش حد بقى يقعد مع حد، ولكن سهلت التواصل بين المواطنين بمصر وأصدقائهم بالدول الأخرى».

وفى نفس السياق، أكد آخر أن السوشيال ميديا جمعت المواطنين من جميع الدول، مؤكدا «أنا بكلم أصحابى من دول خارجية وبأسعار بسيطة بخلاف الماضى».
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