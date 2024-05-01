زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل

صدرت بيانات مخزونات النفط الأمريكية لتسجل زيادة هائلة بأكثر من 7 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.3 مليون برميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزونات النفط بواقع 7.265 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع بنحو 2.300 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضا بواقع 6.368 مليون برميل.

وانخفض سعر النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 81 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي من الخسائر، حيث أثرت الآمال بوقف إطلاق النار في غزة والمخاوف المتزايدة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الأسعار.