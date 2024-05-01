عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 7 ملايين برميل

صدى البلد

صدرت بيانات مخزونات النفط الأمريكية لتسجل زيادة هائلة بأكثر من 7 ملايين برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 2.3 مليون برميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مخزونات النفط بواقع 7.265 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع بنحو 2.300 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضا بواقع 6.368 مليون برميل.

وانخفض سعر النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 81 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي من الخسائر، حيث أثرت الآمال بوقف إطلاق النار في غزة والمخاوف المتزايدة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الأسعار.

إدارة معلومات الطاقة الأميركية الطاقة الأميركية النفط الأميركي النفط الخام الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ بداية الحرب.. إسرائيل تفتح معبر إيريز لدخول المساعدات لغزة

بمهارة رائعة| إمام عاشور يتقدم لـ الأهلي بهدف ثانٍ في مرمى الإسماعيلي

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

محمد الليثي: كولر يقرر تجميد أفشة بسبب اتهامه بُمجاملة إمام عاشور

رفيق زايد.. قيادات الإمارات تنعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

خطـ.ف وهتـ.ك عرض وقتـ.ل.. الاتهامات الموجهة لقاتـ.ل طفـ.لة مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر سيارة غاز موفرة في الوقود.. بالأسعار والمواصفات

طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر

لقاء الخميسي تثير الجدل بفستانها في أحدث ظهور

"من غيرك ولاحاجة".. هاجر الشرنوبي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ