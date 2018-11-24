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فن

هاني سلامة يتعاون مع أمير كرارة وعمرو سعد في عمل سينمائي جديد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:31 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان هاني سلامة صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع الفنانين (أمير كرارة وعمرو سعد)، معلنًا عن تعاون فني جديد يجمع بينهم. 

ولم يكشف هاني سلامة عن أي تفاصيل تخص العمل الجديد الذي يقومون بالتحضير له، والذي يتولى إنتاجه حسام شوقي، واكتفى هاني بالتعليق على الصورة قائلًا: «مع أمير كرارة وعمرو سعد والمنتج حسام شوقي ... انتظروا المفاجأة قريبًا».

وكانت هاني سلامة بدأ تحضيرات فيلم سينمائى جديد لتصويره خلال الفترة المقبلة، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وهو المشروع الذى تم تأجيله منذ العام الماضى.
هاني سلامة يتعاون مع أمير كرارة وعمرو سعد في عمل سينمائي جديد
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